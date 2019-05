Vignali (Farnesina): italiani che emigrano in crescita

Il numero degli italiani che lasciano il paese in una nuova emigrazione è in crescita ed è superiore a quello che le cifre ufficiali raccontano. Ad affermarlo è stato il direttore generale per gli Italiani all’Estero della Farnesina Luigi Maria Vignali, presentando il nuovo romanzo di Chiara Ingrao “Migrante per sempre” al Circolo degli Esteri a Roma.