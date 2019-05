Berlusconi: il Ppe lasci l’alleanza con la sinistra

"Il Partito Popolare Europeo deve lasciare l'alleanza con la sinistra e crearne di nuove con i liberali, i conservatori, la destra democratica e anche magari con quella testa matta di Orban, con Salvini, che devono capire che come nazionalisti non potrebbero fare niente e contare niente in Europa", ha detto il cavaliere dopo aver lasciato l’Ospedale San Raffaele.

"Queste Europee sono importanti perché siamo di fronte ad una situazione grave, con un Governo che sa fare una sola cosa, cioè litigare, ma ha portato l'Italia a non crescere: troppe aziende chiudono, non ci sono posti di lavoro. Ci sono troppe cose che non vanno e nessuna cosa positiva all'orizzonte. Adesso ho promesso a chi mi ha curato che farò campagna elettorale le ultime due settimane prima del voto. Così potrò mettermi in contatto bene con gli italiani e cercare di far sì che capiscano in che situazione siamo. Una situazione che mi dà grave preoccupazione. Credo che non farò comizi pubblici: credo che basterà attraverso i giornali la radio e le televisioni", ha dichiarato l’ex premier.

