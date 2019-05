Renzi a Salvini: basta selfie e pagliacciate, contrasti camorra

Se non vuole occuparsi della sicurezza si dimetta dal Viminale.

"Noi che facciamo politica dobbiamo dare il buon esempio perciò dico a Salvini, di fronte a un fatto così grave, il Ministro dell'Interno non sta nelle piazze a contrastare l'opposizione ma va a Napoli a contrastare la camorra, se Salvini vuole passare le proprie giornate a farsi selfie e comizi è un suo diritto ma allora si dimetta dal Viminale e lasci che il governo nomini qualcuno che si preoccupa della sicurezza degli italiani e non delle pagliacciate in piazza".

Lo ha detto Matteo Renzi in un video sui social network a proposito della sparatoria a Napoli.

"C'è una bambina di 4 anni che è stata colpita dalla camorra in piazza - ha ricordato Renzi -: i nostri pensieri e le nostre preghiere vanno innanzi tutto a lei, alla sua famiglia ai medici e alle infermiere che stanno facendo di tutto per salvarla e a tutti quelli che combattono contro la camorra quotidiniamente, alle forze dell'ordine, ai magistrati magistrati, alle istituzioni".

LEGGI ANCHE: “Salvini è la persona più importante d’Europa” (così l’ungherese Orban)

Fonte: Askanews