Salvini sulla castrazione: "quasi il 60 per cento degli italiani è favorevole"

Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, pubblica su Facebook i risultati di un sondaggio pubblicato su "Corriere.it" e scrive che "quasi il 60 per cento degli italiani è favorevole alla castrazione chimica per pedofili e stupratori, una legge di civiltà presente in molti paesi.

Ieri e oggi la Lega raccoglie le firme nelle piazze di tutta Italia", conclude il leader del Carroccio, "il Parlamento non potrà più far finta di niente".

La Lega, in una nota, ha annunciato che "nella prima giornata di sottoscrizione per la legge che introduce anche in Italia la castrazione chimica sono state oltre 50 mila le firme raccolte dalla Lega nelle piazze di tutta Italia. Lo rendono noto gli organizzatori. La raccolta prosegue anche oggi. La proposta di legge ha come primo firmatario il sottosegretario all'Interno Nicola Molteni".

Fonte: Agenzia Nova