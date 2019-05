Europee, Berlusconi: "Ho avuto paura. Ma devo restare in campo"

"Sì. Non si deve aver paura di confessare di aver avuto paura - dice Silvio Berlusconi al Corriere della Sera parlando dell'operazione subita - Ma non sarei io se non rispondessi ad un dovere che sento come ineludibile", l'impegno per le Europee con la sua Forza Italia.

"Voglio impegnarmi per affrontare il grande pericolo di questa stagione, che preoccupa molti osservatori internazionali: il disegno egemonico della Cina", ha sottolineato l'ex premier, secondo cui "Forza Italia è l'unico presidio del pensiero, della cultura, della politica liberale e dei valori dell'Occidente in Italia. È l'ultimo baluardo della democrazia e della libertà.

Continuerà ad essere la casa di milioni di italiani. Il suo futuro sarà come il suo passato: glorioso, caratterizzato dalla capacità di rinnovarsi continuamente pur restando sempre fedele ai propri principi".