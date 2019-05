Di Maio e Salvini: governo durerà 4 anni

Lo scrive su facebook il vicepremier e leader M5s, Luigi Di Maio rivolgendosi agli alleati della Lega che secondo diversi retroscena sui giornali sarebbero ormai orientati a staccare la spina all’esecutivo.

“Berlusconi e Renzi sono il passato! Il presente invece siamo noi e ci porterà ad salario minimo garantito per ogni lavoratore e a 1 miliardo di euro alle famiglie. Due proposte chiare e concrete del MoVimento – insiste Di Maio -. Preferiamo pensare a questo piuttosto che stare a parlare tutto il giorno un indagato per corruzione e della sua poltrona. Dobbiamo aiutare le famiglie, chi ha un bambino, chi lo desidera. Le giovani coppie vanno messe in condizione di poter tornare a fare figli. Questo è prioritario per noi. Basta chiacchiere e andiamo avanti! Dobbiamo CONTINUARE X CAMBIARE!”.

Da parte sua il leader della Lega, parlando ad un comizio a San Giuliano Terme, ha detto: “L’ho detto e lo ripeto e lo ripeterò finchè campo: la mia parola vale più dei sondaggi, questo governo arriva fino in fondo perchè abiamo un sacco di cose da fare”.

Fonte: Askanews