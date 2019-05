Leonardo è francese, la gaffe di France 2. Il cronista si scusa

Il giornalista Julien Bugier del telegiornale '20 heures' di France 2 ha definito Leonardo da Vinci “un genio francese”. La gaffe è stata notata dagli italiani e Bugier non ha esitato a chiedere ironicamente scusa.

Leonardo da Vinci, uno dei più famosi e importanti artisti italiani, è stato definito “un genio francese” dal giornalista Julien Bugier di France 2. La notizia è stara riferita ieri sera dal Tg2.

“Non si capisce se trattasi di sbadataggine o della bizzarra versione di uno ius soli che assegna la cittadinanza non alla nascita bensì alla morte, in effetti Leonardo morì in Francia il 2 maggio di 500 anni fa, oppure l’apertura del fronte artistico nell’espansionismo esagonale d’Oltralpe”, ha commentato il cronista italiano.

Julien Bugier se n’è uscito con mea culpa ironico su Twitter. Nel post pubblicato sul suo profilo si presenta con seduto alla scrivania, mentre legge un libro intitolato 'Leonardo Da Vinci e i misteri di Chambord'. L’autore del post aggiunge l'esclamazione "Je révise!", oppure sto ripassando le mie lezioni di storia con la bandiera italiana e la scritta "Viva Italia".

In occasione dei 500 anni dalla scomparsa di Leonardo da Vinci, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato ieri il capo dello Stato francese, Emmanuel Macron.