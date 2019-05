UE, Conte: necessario rafforzare ruolo e poteri del Parlamento europeo

Il premier Giuseppe Conte, intervenendo allo State of the Union a Firenze, ha auspicato un generale rafforzamento della legittimazione democratica delle istituzioni europee.

“Il Parlamento europeo è l’unica Istituzione europea direttamente legittimata dal voto dei cittadini. Per rendere questo terreno ancora più solido di fronte alle sfide del nostro tempo occorre rafforzarne ruolo e poteri, con particolare riguardo al potere di iniziativa legislativa e al potere di inchiesta. Occorre riconoscere, in prospettiva, un generale potere di accountability rispetto alle altre Istituzioni dell’Unione. In questo modo, si dissolverebbe definitivamente la percezione diffusa che le politiche europee vengano decise da un ceto autoreferente di burocrati in sedi inaccessibili e privilegiate”, ha affermato il premier.

“Accanto al rafforzamento del Parlamento Europeo, una più ampia partecipazione dei cittadini all’elaborazione delle politiche, anche con istituti di democrazia diretta, innervando le istituzioni di forza e di legittimazione, renderebbe certamente più credibile l’ordinamento europeo. Questo cambiamento di prospettiva in direzione di una maggiore legittimazione democratica va intrapreso senza indugio, all’avvio della nuova legislatura europea. Già oggi rischia infatti di essere tardi”, ha sottolineato il capo del governo.