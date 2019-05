Atlantia: abbiamo tanti fronti aperti, Alitalia troppo complessa

Castellucci: non possiamo impegnarci su un fronte così complesso.

Alitalia è “troppo complessa” e Atlantia in questo momento ha “tanti fronti aperti e non possiamo pensare di impegnarci su un fronte così complesso come Alitalia”.

Lo ha affermato l’amministratore delegato di Atlantia, Giovanni Castellucci, nel corso di un convegno rispondendo alla domanda se il gruppo sia interessato a investire nel capitale della compagnia aerea.

Ha anche aggiunto: "Ci auguriamo che Alitalia possa trovare un suo assetto definitivo".

Castellucci ha anche sottolineato che "Adr ha un appeal a livello globale e quindi il suo futuro non è cosi determinato dalle vicende di Alitalia".

Fonte: Askanews