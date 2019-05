Tour di Salvini lungo la via Emilia, attenzione alta a Modena

Come una tappa della Mille Miglia: poco meno di trecento chilometri, la maggior parte sulla via Emilia, in una dozzina di ore, per sostenere i candidati della Lega e della destra che alle elezioni amministrative del 26 maggio tenteranno di scippare il trono di sindaco nei capoluoghi finora "roccaforti rosse".

Il viaggio del vicepremier Matteo Salvini inizierà questa mattina a Fidenza, in provincia di Parma, e si concluderà dopo cena a Forlì, in Romagna. Ma per il leader del Carroccio non saranno solo strette di mani e selfie: ad attenderlo durante la giornata anche sindacati, movimenti e associazioni che hanno annunciato contromanifestazioni in quasi tutte le cinque città.

Attenzione alta da parte delle forze dell'ordine in particolare a Modena, dove il 25 aprile duecento antagonisti hanno sfilato in centro, imbrattando e deturpando indisturbati muri, vetrine e monumenti contro la volontà del governo di aprire anche nel modenese un Centro di permanenza per il rimpatrio di immigrati.

LEGGI ANCHE: “Salvini è la persona più importante d’Europa” (così l’ungherese Orban)

Fonte: Askanews