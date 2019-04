Venezuela, M5S: Siamo preoccupati; Salvini: una soluzione pacifica

Il leader dell'opposizione venezuelana e autoproclamato capo dello stato ad interim Juan Guaidò oggi ha pubblicato un video messaggio, in cui fa appello ai militari di schierarsi con i suoi sostenitori contro Maduro.

Lo ha reso noto il partito in una nota.

“Quel che sta accadendo è gravissimo e siamo preoccupati, soprattutto per gli italiani che vivono nel Paese. Auspichiamo una soluzione pacifica del conflitto, il M5S è dalla parte di chi vuole e sostiene la democrazia. Crediamo che l’unica vittima di tutto questo caos sia il popolo venezuelano. Si avvii un processo di riconciliazione nazionale che porti quanto prima ad elezioni libere e trasparenti”, si dice in una nota.

Il vicepremier Matteo Salvini ha affermato che si augura una soluzione pacifica della crisi.

© Sputnik . Magda Gibelli Caracas: Manifestazione dei sostenitori di Maduro vicino al palazzo di Miraflores

"Per il bene del popolo venezuelano e dei tantissimi italiani che da anni soffrono per colpa di uno degli ultimi regimi comunisti sulla faccia della terra ci auguriamo una soluzione pacifica e non violenta della crisi che porti a libere elezioni e all’allontanamento del dittatore Maduro che sta affamando, incarcerando e torturando il suo popolo. Sono vicino al popolo venezialenano, all’assemblea nazionale e al suo presidente Guaidò", ha detto lui.

Qualche ora dopo la pubblicazione del video messaggio di Guaidò, Maduro ha affermato di aver parlato con i comandanti di diverse unità strutturali (REDI e ZODI), che gli hanno mostrato la loro "completa fedeltà" e assicurato che resteranno fedeli al Popolo, alla Costituzione e alla Patria.

L'esercito venezuelano rimane fedele al presidente legittimo Nicolas Maduro, ha dichiarato oggi su Twitter il ministro della difesa venezuelano Vladimir Padrino.

Il ministero degli Esteri russo, attraverso una nota ufficiale, ha fatto appello alla comunità internazionale per sostenere lo sviluppo pacifico della situazione in Venezuela.