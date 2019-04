Salvini accoglie 147 richiedenti asilo dalla Libia

I richiedenti asilo sono giunti in Italia grazie a un corridoio umanitario attivato dopo l'aggravarsi degli scontri libici.

Oggi il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, sarà presente all’aeroporto militare di Pratica di Mare per accogliere un gruppo di 147 richiedenti asilo, provenienti da Misurata, in Libia, arrivati in Italia grazie a un corridoio umanitario.

Ieri Papa Francesco ha fatto un appello nel corso del Regina Coeli in piazza San Pietro richiamando ad usare corridoi umanitari per evacuare i profughi dai centri di detenzione in Libia.

“La situazione dei profughi in Libia è resa ancora più pericolosa dal conflitto in corso. Faccio appello perché specialmente le donne, i bambini e i malati possano essere al più presto evacuati attraverso corridoi umanitari”, ha detto il Pontefice.

Secondo i dati dell’associazione medici di origine straniera in Italia (Amsi), si aggrava il numero dei morti dall’inizio della crisi in Libia: è giunto a 300, tra cui ci sono 90 bambini e 100 donne. Gli sfollati, secondo l’Amsi, sono circa 40 mila, di cui il 50% donne e il 25% minorenni.