“La Via della Seta è un’opportunità storica per le nostre imprese” (Conte)

“La ‘Via della Seta’ è un’opportunità storica per aprire nuovi mercati a favore delle nostre imprese, tessendo profonde relazioni commerciali che potranno produrre importanti opportunità di investimento”. Lo afferma il premier Giuseppe Conte in un post sulla sua pagina Facebook.

“Su questa Via non passeranno solo beni e servizi: sarà infatti una “Via della Seta della Conoscenza”, con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo e la prosperità per tutti i nostri popoli grazie alla connettività infrastrutturale, fisica e soprattutto umana. Grazie al contributo dell’Italia, in un quadro di proficua collaborazione con la Cina e con tutti i Paesi coinvolti, la Belt and Road Initiative – aggiunge – procederà nel segno della tutela dei diritti umani, dello sviluppo sostenibile, della sicurezza e della protezione della proprietà intellettuale”.

© AFP 2019 / FREDERIC J. BROWN La Nuova Via della Seta: perché pressing Usa su Roma?

“È un risultato importante, che ci rende orgogliosi di aver portato a termine il progetto della BRI da protagonisti attivi, facendo nostri i principi e i valori delineati con chiarezza nella Strategia dell’Unione Europea sulla connettività euro-asiatica”.

Un proverbio cinese recita: “Adopera la tua lanterna per fare lume agli altri”. È questa la filosofia che abbiamo seguito fino ad oggi e che ispirerà il nostro percorso futuro nella “Belt and Road Initiative”, conclude.

Fonte: Askanews