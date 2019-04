“Si, è più emozionante. Vedere le piazze piene di gente a Monreale, a Bagheria a Caltanissetta mi ha riempito il cuore e mi ha fatto vedere che la scelta di portare la Lega in tutta Italia e non solo in Lombardia, il Veneto e in Piemonte è stata una scelta guista per la Lega ma sopratutto per gli italiani. È la ricompensa migliore al di la dei ministeri e dei sondaggi che io possa avere".