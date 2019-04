8000 assunzioni nelle forze dell'ordine contro la mafia - Salvini a Sputnik

"Quest'anno c’è un piano di assunzioni straordinario per 8 mila donne e uomini in forza dell'ordine", ha sostenuto il vice premier e ministro dell'Interno italiano Matteo Salvini a Sputnik Italia durante la sua visita a Motta Sant'Anastasia, Sicilia.

Continua il tour del Ministro dell'Interno Matteo Salvini in Sicilia. A Gela, dopo un caffé alla nocciola in un caratteristico bar locale, incontra i giornalisti. Era presente anche Sputnik Italia, a cui il vicepremier ha parlato dei piani del governo italiano per la lotta alla mafia:

"Per quello che è di mia competenza e potere - i beni confiscati alla mafia, alla camorra e alla ‘ndrangheta. Lo abbiamo già fatto con concorsi, con assunzioni, con nuove sedi, quella di Milano la inaugurerò nei prossimi giorni, con più poteri, con più soldi, con più competenze. E poi assumendo uomini in divisa - polizia, carabinieri, finanza. Quest'anno c’è un piano di assunzioni straordinario per 8 mila donne e uomini in forza dell'ordine. Quindi mafia, camorra e ‘ndrangheta si combattono sequestrando loro ville, case, negozi, bar, ristoranti, appartamenti, aziende, quello che le forze dell'ordine stanno facendo", ha detto Salvini.