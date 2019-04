Salvini a Sputnik: no alla Turchia, preferisco la Russia in Europa. VIDEO

Continua il tour del Ministro dell'Interno Matteo Salvini in Sicilia. Dopo aver toccato Corleone, Monreale, Bagheria nel palermitano e Caltanissetta, oggi è la volta della Sicilia orientale, con Motta S. Anastasia (CT) in mattinata e poi Gela e Mazzara del Vallo nel pomeriggio.

Rispondendo alla domanda di Sputnik Italia sulla possibile revoca delle sanzioni contro la Russia il vice ministro ha ribadito la sua posizione:

"La mia posizione è sempre stata chiara, poi c'è qualche giornale che sta ancora cercando i rubli che mi hanno dato per sostenere questa posizione che sostengo a gratis, ovvero sia che le sanzioni contro la Russia siano inutili, se non dannose, per l’economia italiana e per la soluzione dei problemi che ci sono sul continente europeo. Piuttosto che ipotizzare l’ingresso della Turchia in Europa io preferirei l’ingresso della Russia in Europa, se dovessi dirla tutta. C’è gente che sta spendendo miliardi di euro da decenni per convincere i turchi ad entrare in Europa, e la Turchia non c’entra assolutamente un fico secco con l’Europa. Mi sembra che abbia molto più vicinanza alla nostra storia, alla nostra cultura, alla nostra economia, alla nostra tradizione un Paese come la Russia che un Paese come la Turchia".