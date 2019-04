Sri Lanka, Salvini esprime condoglianze al popolo

"La preghiera, mia, del governo e di tutti gli Italiani, per i morti innocenti massacrati dai terroristi in Sri Lanka", ha scritto il vice premier su Twitter.

Il vice-premier e ministro degli Interni dell'Italia Matteo Salvini ha espresso da parte sua e a nome del governo e degli italiani le condoglianze al popolo dello Sri Lanka in seguito alle esplosioni verificatesi a Colombo e in altre parti del Paese durante le celebrazioni di Pasqua in chiese e hotel di lusso che hanno causato otlre cento morti e centinaia di feriti. Così ha scritto su Twitter:

La preghiera, mia, del governo e di tutti gli Italiani, per i morti innocenti massacrati dai terroristi in #SriLanka.

