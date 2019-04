Berlusconi: lavoriamo per fine governo ma mozione Pd errore

Forza Italia lavora per “sconfiggere questo governo con gli strumenti della democrazia”, la mozione di fiducia presentata dal Pd è “un drammatico errore”. Lo afferma Silvio Berlusconi in una nota.

“Da due giorni – spiega – il governo è dilaniato dalla vicenda del sottosegretario Armando Siri. E ancora una volta sono venute allo scoperto le profonde, abissali differenze di un esecutivo dove al garantismo della Lega si contrappone il giustizialismo dei Cinquestelle”.

“Ecco perché – osserva – è impossibile continuare con questo esperimento, perché siamo davanti a due concezioni antitetiche della persona: quella realmente rispettosa dei diritti e delle garanzie così come scolpita nella nostra Costituzione e quella giustizialista e forcaiola dei Cinquestelle”.

© AP Photo / Alastair Grant Marcucci: Pd deposita mozione di sfiducia al governo

“Il Pd ha depositato una mozione di sfiducia nei confronti del governo sulla base di un sospetto, prima ancora che cominci un processo? È – sottolinea Berlusconi – il solito drammatico errore della sinistra. Come sempre, fedele alla sua storia, Forza Italia lavorerà per sconfiggere questo governo con gli strumenti della democrazia e non certo cavalcando vicende giudiziarie o avallando quelle che frequentemente si sono rivelate indebite intrusioni di certa magistratura nella politica”.

“Nell’Italia e nell’Europa che vogliamo – insiste – non può esserci spazio per la cultura del sospetto, per la negazione dei diritti e per l’anticipazione di una condanna sulla base di un avviso di garanzia. Non si può trasformare la presunzione di innocenza garantita dalla nostra Costituzione in presunzione di colpevolezza.

“Ed è anche per questo che ho deciso di impegnarmi come bandiera di Forza Italia alle elezioni europee: perché la barbarie giustizialista non abbia mai a spuntarla sui valori fondamentali della nostra civiltà occidentale”, conclude.

Fonte: Askanews