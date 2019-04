Impiegato si rifiuta di toccare bottiglie con alcol, licenziato

La storia di un imam della comunità islamica di Vicenza, tunisino, risale al maggio 2014, quando è stato licenziato perché si era rifiutato di toccare scatole contenenti bottiglie di alcolici, riporta il Corriere del Veneto. L’uomo lavorava in una cooperativa, la Vicentina Leone Scarl, dove faceva il facchino in un magazzino che rifornisce i supermercati.

Nelle ricorsa alla Corte d'Appello di Venezia del licenziato era stato sostenuto che l’imam non poteva toccare le scatole che contenevano gli alcolici siccome è un peccato. Un’altra ragione per cui non poteva avere a che fare con i pacchi alcolici era la volontà di dare un esempio ai fedeli. I legali dell'imam hanno sostenuto che il provvedimento fosse di carattere discriminatorio.

La Corte d'Appello di Venezia ha respinto il ricorso dell’uomo. Il tunisino aveva già contestato il suo licenziamento nel 2017 nel tribunale di Vicenza, che gli ha torto.