Isis, Palermo: fermate due persone autoaddestrate per combattere con il Califfato

Sono stati fermati a Palermo due lupi solitari che si sono addestrati per effettuare attentati e combattere con lo Stato Islamico. Si tratta di un italiano e un marocchino. Lo riportano i media.

L'operazione "Jannah" realizzata dalla Polizia ha portato all'arresto a Palermo di due lupi solitari addestrati per effettuare attentati e sabotaggi e usare armi. Avevano anche una preparazione fisica a militare sufficiente per combattere a fianco dei miliziani del Daesh in Siria.

Il 25enne palermitano Giuseppe Frittitta, convertito all’Islam, e il marocchino Ossama Gafhir sono stati fermati per istigazione a commettere reati di terrorismo e autoaddestramento per compiere atti terroristici.