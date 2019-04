Umbria, si dimette la presidente Catiuscia Marini

Lo hanno annunciato dopo la riunione nella sede dell Giunta a Perugia. Marini è indagata nell’ambito di un’inchiesta della Guardia di Finanza su presunte irregolarità commesse in un concorso per assunzioni in ambito sanitario.

In precedenza la presidente ha detto: "Dichiaro sin da ora assoluta estraneità con riferimento alla mia posizione che mi vede tra gli indagati. Ho appreso grazie al puntuale lavoro degli inquirenti una situazione sconcertante, che, se sarà confermata, risulta molto grave per la nostra Regione. Se l’ipotesi accusatoria fosse confermata, significherebbe che il complesso sistema di controlli interni previsti per la sanità pubblica non ha funzionato rappresenterebbe un gravissimo ‘vulnus’ sulla gestione della sanità in questa Regione ma, soprattutto, aprirebbe in me, nella veste di presidente, una gravissima preoccupazione e cioè che il complesso sistema dei controlli interni, già previsti delle aziende sanitarie, abbia mostrato in realtà moltissimi limiti ed inefficacia”.

Nicola Zingaretti oggi ha detto che si rimetteva al “senso di responsabilità di Catiuscia Marini”.

Così ha risposto alla domanda sulla inchiesta Marini: “Nel merito dell’indagine di Perugia confido nell’autonoma capacità di valutazione e nel senso di capacità della presidente perché faccia ciò che è utile all’Umbria”.