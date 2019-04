“Gli amici di Salvini ci fanno la guerra sui migranti” (Di Maio)

Così il vicepremier Luigi Di Maio, in conferenza stampa da Dubai, replica al pari grado della Lega Matteo Salvini.

“L’Italia non può farsi carico di 800mila migranti. Deve essere chiaro che chi arriva in Italia va in Europa. Ma le ricollocazioni sono bloccate proprio dagli alleati di Salvini, da Orban in giù. Magari non è il caso di allearsi con chi ci sta facendo la guerra sui migranti e vuole trasformare l’Italia nel campo profughi d’Europa”.

In un ulteriore passaggio della conferenza stampa, Di Maio rilancia lo stesso concetto sugli alleati sovranisti della Lega, stavolta sul tema del rigore: “Vanno messi in discussione anche quei governi che sostengono l’austerity, come quelli dell’est Europa con cui si allea Salvini”.

Fonte: Askanews