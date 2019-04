Salvini: 500 terroristi in Libia, suicida aprire i porti

Nella carceri libiche ci sono 500 terroristi, non vorremmo vederli arrivare via mare, sarebbe suicida aprire i porti. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, parlando alla Camera dove ha partecipato alla degustazione del pesto genovese organizzata dalla Regione Liguria.

“Ho letto – ha osservato il leader della Lega – il premier Conte che adesso dice che c’è il rischio di terroristi isalmici in partenza, è quello che vado ripetendo da tempo. Me lo ha confermato il vicepremier libico stamattina. Ci sono almeno 500 terroristi detenuti nelle carceri in Libia, non vorremmo vederli arrivare via mare. Se il premier denuncia il rischio terroristi islamici, dichiarare di aprire i porti mi sembra suicida”.

Fonte: Askanews

