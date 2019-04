Libia, Conte: rischio arrivo foreign fighters in Italia

"Siamo molto preoccupati per la crisi libica" e "continueremo a lavorare per scongiurare una crisi umanitaria che può esporre al rischio dell'arrivo di foreign fighters sul nostro territorio", sostiene il premier Conte.

"La politica sull'immigrazione dell'Italia non si è mai ridotta a 'porti aperti sì o no': questa è una semplificazione bellissima per il grande pubblico, ma chi segue tutto quello che facciamo può scoprire che la politica italiana sull'immigrazione è molto più complessa", ha aggiunto Conte rispondendo alle domande dei giornalisti.

800mila migranti pronti a invadere l'Italia - al Sarraj