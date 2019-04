Yanis Varoufakis: Salvini è il prodotto della Depressione

"Salvini è il prodotto della Depressione, così come Mussolinie Hitler furono il prodotto della Depressione tra le due Guerre mondiali in Europa", ha detto Varoufakis all'agenzia Agi, commentando la politica italiana.

"Ora abbiamo il fascismo che cresce di nuovo, risultato del fallimento dell'establishment. L'establishment e i Salvini si aiutano a vicenda", ha aggiunto il politico greco.

Yanis Varoufakis è l'ex ministro delle Finanze greco, ora capolista in Germania per il movimento Domkratie in Europe, costola di DiEM25 - Democracy in Europe Movement 2025 - fondato proprio da Varoufakis e dal filosofo croato, Srecko Horvat.

