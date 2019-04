Vacanze, a Pasqua gli italiani tornano in massa in Egitto e scoprono Albania ed Oman

Secondo una ricerca la maggior parte degli italiani non intende andare all’estero durante le vacanze, ma per quelli che non vogliono restare in Italia la destinazione principale è l’Egitto.

Secondo la ricerca di Italiani.Coop la maggior parte dei cittadini italiani resterà in Italia durante le vacanze pasquali passando il tempo libero nelle città con luoghi d’arte, in montagna e al mare. Tra le città italiane il primo posto è occupato da Venezia e Roma insieme a Matera, la capitale della cultura europea 2019.

Solo l’8% dei vacanzieri viaggerà all’estero: per loro la destinazione principale è l’Egitto che l’anno scorso non era in lista delle mete preferite dagli italiani per via dell’instabilità politica e del rischio terrorismo.

Per quanto riguarda le vacanze estive, nel continente europeo gli italiani scelgono Italia, Grecia, Spagna e Croazia. Tra le destinazioni più lontane, al top ci sono gli Stati Uniti e le Maldive. Inoltre cresce la poloarità di nuove mete come Oman e Albania.

«I venti di crisi di cui parlano in questi giorni i media sembrano non spegnere la voglia di vacanza degli italiani. Infatti l’89% degli intervistati tra i 18 e i 65 anni dichiara che andrà sicuramente o probabilmente in vacanza. Sono il 4% in più di chi ha effettivamente fatto una vacanza lo scorso anno e se queste stime fossero confermate parleremmo di un milione e mezzo di incremento», ha commentato Albino Russo, direttore generale di Ancc-Coop.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE "Ponti di Primavera: 15 luoghi da visitare in tutto il mondo"