Indagini sulla Sanità umbra, arrestati il segretario Pd e un assessore

Per presunte irregolarità in un concorso.

A seguito di una indagine della procura di Perugia su presunte irregolarità commesse in un concorso per assunzioni in ambito sanitario, il segretario del Pd dell’Umbria Gianpiero Bocci e l’assessore regionale alla Salute e coesione sociale Luca Barberini sono stati arrestati dai militari della Guardia di Finanza di Perugia.

Secondo quanto riferito dal “Corriere dell’Umbria” per i due sono scattati i domiciliari mentre il medesimo provvedimento ha riguardato il direttore generale dell’Azienda ospedaliera Emilio Duca e per il direttore amministrativo della stessa azienda.

Anche la presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini, risulterebbe indagata.

Fonte: Askanews