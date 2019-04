Spari in strada a Milano, ferito uomo con precedenti per droga

Nella sparatoria avvenuta intorno alle 8 di mattina oggi, il 12 aprile, è stato ferito alla testa un uomo 46enne.

L'incidente si è verificato in via Cadore in pieno centro della città. L'uomo era a bordo della propria auto quando due persone su uno scooter hanno sparato contro di lui quattro o cinque colpi di pistola. Il ferito si chiama Enzo Anghinelli ed ha precedenti per droga. Attualmente si trova al Policlinico dove è stato portato in codice rosso. Non sarebbe in pericolo di vita.

Milano, chi è la vittima dell’agguato in via Cadore: ha precedenti per droga ed è già sfuggito a un killer nel 1998 https://t.co/WdLMYHRgpg pic.twitter.com/bkhK4xx1C3 — Paolo Di Martino (@Cascavel47) 12 апреля 2019 г.

​Nel 2007 Anghinelli finì nelle cronache riguardo una maxi operazione dei carabinieri legata al traffico di cocaina che sarebbe arrivata nelle discoteche di corso Como nel periodo natalizio.

Nel 2012 il suo nome fu avvistato nell'indagine "White" che portò all'arresto di 45 persone. Furono sequestrati 75 chili di cocaina, quasi 400mila euro in contanti e due pistole.