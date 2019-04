Greta Thunberg giovedì 18 al Senato dalla presidente Casellati

Greta Thunberg, al suo primo viaggio in Italia, interverrà al seminario promosso dal Presidente del Senato “Clima: il tempo cambia. E’ tempo di cambiare”, incentrato sugli effetti globali del cambiamento climatico e sui possibili rimedi da adottare. L’evento, che si terrà in Sala Koch alle 11, sarà introdotto dal Presidente Casellati. Prenderanno parte come relatori, oltre a Greta Thunberg, anche il fondatore e portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile Enrico Giovannini; il presidente della European Association of Environmental and Resource Economists (EAERE) Carlo Carraro; il Presidente del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC) Antonio Navarra; la bio-imprenditrice ed esperta di economia circolare Daniela Ducato; Chiara Falduto e Federico Mascolo, co-fondatori di www.duegradi.eu, piattaforma online di informazioni sulla crisi climatica in atto.

Fonte: Askanews