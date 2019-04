Mozione genocidio armeno, la Camera dà il via libera

La Camera ha esaminato le mozioni riguardo il riconoscimento del genocidio del popolo armeno ed ha approvato con 382 favorevoli, 43 astenuti e nessun contrario alla mozione Formentini, Sabrina De Carlo, Delmastro, Delle Vedove, Quartapelle, Procopio, Boldrini, Colucci ed altri.

🔵GIORNATA STORICA!🔵

Approvata in aula la nostra risoluzione per il “Riconoscimento del genocidio del Popolo Armeno”.

Trenta anni di attesa per dare giustizia alle vittime innocenti.

La Lega sempre contro ogni negazionismo. #genocidioarmeno pic.twitter.com/9t2sUDPKZ2 — Alex Bazzaro (@AlexBazzaro) 10 апреля 2019 г.

“Approvata la mozione sul riconoscimento del genocidio del popolo armeno da parte della Turchia. Una vittoria di un parlamento che ha resistito alle pressioni turche che ha convocato il nostro ambasciatore ad Ankara e ha inviato l’ambasciatore turco in Parlamento per condizionare il voto”, ha commentato il deputato Fratelli d’Italia e capogruppo Fdi in commissione Esteri, Andrea Delmastro.

Dopo il via libera del Montecitorio Federico Mollicone, deputato di Fratelli d'Italia e capogruppo in commissione Cultura, ha chiesto in una nota al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, di convocare l'ambasciatore turco.

"Chiedo al Presidente Giuseppe Conte di convocare l’ambasciatore turco, dopo la reazione avuta: nessuna nazione straniera può permettersi di dettare condizioni al Parlamento italiano. Nel rispetto delle prerogative, il parlamento italiano è sovrano e interpreta la volontà del popolo", ha detto Mollicone.

Nella giornata di lunedì la Turchia ha convocato l’ambasciatore italiano ad Ankara, Massimo Gaiani.

Il genocidio armeno, ovvero olocausto degli armeni, finora è stato riconosciuto da 29 paesi.