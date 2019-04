Brexit, Conte: favorevoli a una proroga più lunga

"Non può essere un mese o due".

"Siamo favorevoli a una proroga più lunga, non può essere un mese o due, ne discuteremo con tutti gli altri", ha dichiarato Giuseppe Conte, rispondendo alle domande dei giornalisti a Bruxellese dove si è recato per il Consiglio europeo straordinario sulla Brexit.

Per quel che concerne la crescita stimata dell'economia italiana dello 0,2%, il premier ha spiegato che "le le stime del Def nascono da un contesto internazionale diverso: bisogna tenere conto degli ultimi sviluppi, non c’è stata nessuna cattiva previsione. Siamo molto determinati ad evitare l’aumento dell’Iva e non prevediamo patrimoniali".