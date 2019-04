Tira su la zip! Artista britannico "slaccia" un edificio a Milano

La nuova opera dell'artista britannico Alex Chinneck, realizzata per Iqos, interessa la facciata e gli interni di un edificio nel complesso dell' Opificio 31 in via Tortona, la cui facciata è stata trasformata in una grande cerniera slacciata.

Non solo l'aspetto esteriore, ma anche gli interni dell'edificio sono stati rivisti in chiave artistica: nel soffitto, nel pavimento e nelle pareti si possono trovare delle "aperture" inaspettate.

"Le pareti e i pavimenti sono diventati metafore di un processo di trasformazione che attraverso dei portali fantasiosi evoca percorsi apparentemente infiniti per un immaginato futuro", si legge nella descrizione della mostra.

Questa grande opera, che di notte viene anche illuminata, dimostra l'insolita capacità dello scultore di combinare l'arte, l'architettura e il teatro.

La Design Week a Milano prosegue fino al 14 aprile, in concomitanza con il Salone del Mobile ospitato a Rho Fiera e la rassegna Fuorisalone, con più di 1000 eventi di arte contemporanea, moda, design in diversi distretti tematici nel capoluogo lombardo.