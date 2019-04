Marino: vince verità ma ferita a democrazia non si rimargina

© AFP 2019 / GABRIEL BOUYS Ignazio Marino assolto in Cassazione

“Hanno vinto la verità e la giustizia. Era ora. La sentenza della Cassazione non rimedia ai gravi fatti del 2015, alla cacciata di un sindaco democraticamente eletto e di un’intera giunta impegnati senza fare compromessi per portare la legalità e il cambiamento nella Capitale d’Italia. Una ferita per la democrazia che non si rimargina. Per le valutazioni politiche e le responsabilità individuali ci sarà tempo, domani. Oggi è il tempo delle considerazioni personali. E non posso che ripetere a testa alta, come ho sempre fatto, ciò che ho sostenuto dal primo giorno in cui mi sono state rivolte accuse infondate e infamanti: non ho mai utilizzato denaro pubblico per finalità private. E’ piuttosto vero il contrario. E finalmente oggi è chiaro e tutti, anche a coloro che mi hanno infangato provocando dolore e imbarazzo a me e alla mia famiglia”.

Lo dichiara l’ex sindaco di Roma Ignazio Marino.

“Un ringraziamento sincero va al professor Enzo Musco e a tutti gli avvocati dello studio legale che mi hanno sempre difeso con grande serietà e sobrietà ma con la determinazione propria di chi crede fino in fondo nella legge e nella giustizia”.

Fonte: Askanews