“Abbasseremo le tasse ma non possiamo fare miracoli” (Salvini)

“Gli italiani – ha detto il vicepremier Matteo Salvini a margine dell’inaugurazione del Salone del Mobile – ci chiedono di pagare le tasse in maniera più semplice e di pagarne di meno. Non siamo in grado di fare miracoli ma già quest’anno pagheranno meno tasse la partite iva, gli artigiani, i piccoli imprenditori, i commercianti, il libero professionisti. L’obiettivo è di coinvolgere in questo percorso di vantaggio famiglie e lavoratori dipendenti”.

“Far pagare meno tasse – ha aggiunto – non è l’obiettivo della Lega, è un dovere ed è un diritto. E l’evasione la sconfiggi se chiedi meno tasse”. “Noi puntiamo sulla crescita – ha concluso – In un momento in cui la crescita è ferma ovunque noi scommettiamo sulla crescita”.

Salvini ha assicurato anche che il governo andrà avanti: “Certo, andiamo avanti”, “adesso fate il Def, la finanziaria la farà questo governo”.

Fonte: Askanews