Disastro Ethiopian Airlines, arrivano in Etiopia gli specialisti della Polizia di Stato

Oggi un gruppo di specialisti della Polizia di Stato è arrivato in Etiopia per partecipare all'identificazione delle vittime italiane del disastro aereo Ethiopian Airlines dello scorso 10 marzo.

“Arriva oggi in Etiopia una squadra DVI (Disaster Victim Identification) di Polizia Scientifica e personale Scip per collaborare a identificazione delle 8 vittime italiane del disastro aereo del Boeing 737 Ethiopian Airlines caduto il 10 marzo scorso in cui sono morte 157 persone”, ha scritto la Polizia di Stato su Twitter.

Negli ultimi anni gli specialisti della Polizia di Stato hanno lavorato a casi di interesse nazionale come il naufragio della Costa Concordia, nel 2012; il naufragio in cui, nell'ottobre 2013 vicino all'isola di Lampedusa, persero la vita oltre 350 migranti; e il terremoto nel Centro Italia dell'agosto 2016.