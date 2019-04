Vertice sovranista di Milano riunirà gli euroscettici da 20 Paesi Ue

"A meta' maggio faremo una grande manifestazione delle forze sovraniste dei paesi dell'Unione Europea a Milano, in piazza Duomo". ha detto Salvini durante la sua visita al Vinitaly di Verona del 7 aprile.

Rispondendo all'accusa che molte di queste forze negano l'Olocausto, Salvini ha detto che non gli interessa il passato e che sono "per la democrazia e per i diritti", "ma l'Europa si cambia solo con chi non l'ha governata in questi anni".

Si tratta della campagna elettorale "sovranista" della Lega in vista delle elezioni europee di fine maggio. Il primo appuntamento è previsto per oggi, l'8 aprile, scrivono i media italiani, mentre la manifestazione stessa si terra a metà maggio, a una settimana dal voto.