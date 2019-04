Renzi: governo a casa entro tre anni

© AFP 2019 / FILIPPO MONTEFORTE Salvini venditore di fumo che ogni tanto si ricorda di essere ministro Interni – Renzi

"Secondo me l'aria in politica cambia sempre, il clima è volubile e il consenso è volatile. Si prendono delle cotte e degli innamoramenti che poi passano. Pensate quando noi abbiamo vinto le elezioni europee con il 40% e dicevano che per 30 anni ci troveremo Renzi davanti e poi invece dopo tre anni siamo andati a casa. Ho l'impressione che questi andranno a casa un po' prima," ha detto Matteo Renzi questa mattina al Morning Show di Radio Padova, riporta Padova24ore

"Il nemico di questo Governo non è l'opposizione di Renzi o del Pd il nemico vero è la realtà. Hanno fatto un sacco di promesse, poi arriva la realtà e mostra che non è un anno bellissimo, che l'economia sta andando male e che questi il boom ce l'hanno in testa nel senso che le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che spiegava che sarà un anno bellissimo, probabilmente si riferivano alle previsioni del tempo. Sarebbe meglio mandarli al meteo," ha aggiunto ex presidente del Consiglio.