Inchiesta Mediolanum, chiesta l’archiviazione per Berlusconi

La procura di Roma ha chiesto l’archiviazione di Silvio Berlusconi nell’ambito dell’inchiesta sulle presunte corruzioni al Consiglio di Stato. L’inchiesta è legata a una sentenza del 2016 in cui il Consiglio di Stato decise, ribaltando una precedente decisione del TAR e della Banca d’Italia, che Berlusconi non doveva cedere alcune sue quote in Banca Mediolanum.

Sul registro degli indagati si trovava anche il relatore del famoso “verdetto”, il giudice Roberto Giovagnoli. Nel quadro del caso erano indagati anche l’ex giudice del Consiglio di Stato, Nicola Russo, l’avvocato Francesco Marascio e l’ex funzionario di palazzo Chigi, Renato Mazzocchi. Il “Sistema” di compravendita delle sentenze è stato ricostruito dall’avvocato Piero Amara, arrestato nell’ambito della maxi-inchiesta sul Consiglio di Stato.