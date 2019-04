L'Aquila 10 anni dopo, chi dal G8 contribuì di più?

L'ex presidente Usa Barack Obama durante il vertice G8 a luglio 2009 promise impegni alla popolazione dell'Aquila colpita dalla scossa fortissima la notte del 6 aprile 2009, alle 3.32.

© AFP 2019 / Richter magnitude scale Scossa 4.2 nell'Aquilano, nessun danno a cose o persone

309 furono i morti di quella terribile tragedia, 10 miliardi di danni stimati.

"L’ho incontrato in piazza, ci ho parlato sì e no tre minuti. Ho capito che avrebbe promosso borse di studio per gli universitari. Ma non fece nulla", sono le parole dell’ex sindaco Massimo Cialente citate dal Quotidiano.

Dieci anni dopo la tragedia i leader più generosi che aiutarono l'Aquilia sono: Drimtry Medvedev, Angela Merkel e Taro Aso. Mentre Inghilterra fece nulla, e Francia contribuì 3,2 milioni al restauro delle Anime Sante.

"Veramente il buon Berlusconi aveva anche proposto a Michelle l’adozione della chiesa di Santa Maria Paganica, nella stessa piazza del palazzo Ardinghelli poi restaurato dalla Russia. Pensi l’effetto: due paesi così lontani, vicini con le loro bandiere", dice Fabrizia Aquilio, a quell'epoca il consulente del ministro Frattini.

E Spagna? "S’impegnò a restaurare il Forte Spagnolo. Ma poi scoppiò la crisi economica e saltò tutto", dice Cialente.

"La Germania adottò Onna, 3 milioni del governo per restaurare la chiesa di San Pietro Apostolo, un altro milione e 900mila euro raccolto tra italo-tedeschi e grandi aziende per l’asilo che oggi è la casa della cultura", aggiunge Aquilio.

L'ex premier russo contribuì "9 milioni per restaurare palazzo Ardinghelli, che dovrebbe essere inaugurato entro l’estate, e per la chiesa di San Gregorio Magno".

Il contribuito giapponese fu "600mila euro per l’Aquila temporary concert hall, un auditorium al servizio del Conservatorio, inaugurato nel 2011. Poi sono arrivati anche sei milioni per un centro dello sport".

L'Australia donò 2,7 milioni di euro.