Ong Sea Eye soccorre barcone con 64 migranti: “Ora porto sicuro”

La nave “Alan Kurdi” della Ong tedesca Sea Eye ha soccorso un gommone con a bordo 64 persone. Il salvataggio, riferiscono dalla organizzazione non governativa, è avvenuto in acque internazionali a nord di Zuara, al largo della Libia.

Alessandro Rota Salvini: nuovi arrivi di migranti solo se Ue manterrà le promesse

Le persone a bordo dell’imbarcazione in pericolo richiedevano al telefono assistenza medica. “L’imbarcazione non era più in grado di raggiungere un luogo sicuro da sola quindi abbiamo deciso di evacuarla. Ora tutte le persone sono al sicuro della Alan Kurdi, Tuttavia la nave non è adatta per accogliere così tante persone per molto tempo”. Il capitano ha chiesto alle autorità competenti di designare quanto prima un porto sicuro di sbarco.

Immediata la reazione su Twitter di Matteo Salvini.

🔴AGGIORNAMENTO

Nave battente bandiera tedesca🇩🇪, Ong tedesca, armatore tedesco e capitano di Amburgo.

È intervenuta in acque libiche e chiede un porto sicuro.

Bene, vada ad Amburgo.#portichiusi🇮🇹 — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 3 апреля 2019 г.

Non si hanno invece notizie di altre due imbarcazioni, una con 50 persone a bordo che che aveva contattato Alarmphone il primo aprile. La Alan Kurdi si era recata in zona per cercarla ma senza successo; e una seconda imbarcazione con a bordo 41 persone partita da Sabratha e la cui esistenza era stata segnalata da un messaggio navtex di MaltaRadio sabato 23 marzo.

Fonte: Askanews