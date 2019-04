Neonato muore dopo circoncisione fatta in casa

Un bambino di poche settimane è morto dopo una circoncisione eseguita in casa. E’ avvenuto la scorsa notte a Genova. Sarebbero state la mamma e la nonna del piccolo a chiamare il 118. I sanitari, una volta arrivati, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del neonato e avvertire la polizia. La squadra mobile indaga sulla vicenda.

La madre e la nonna del piccolo, di origini nigeriane, sono state arrestate per omocidio preterintenzionale. In manette è finito anche una terza persona, un africano considerato dalle donne un 'santone', che avrebbe praticato la circoncisione all'infante. Gli inquirenti stanno ora controllando i cellulari delle due donne per risalire ai contatti avuti negli ultimi giorni.