Putin visiterà l'Italia la prossima estate

"Sì, in estate. Non posso ancora rivelare la data, ma il presidente ha in programma di farlo in estate", ha detto Ushakov.

A novembre dello scorso anno, il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, ha affermato che le date della visita di Putin in Italia sarebbero state concordate attraverso i canali diplomatici. Egli ha sottolineato che ad invitare Putin in Italia è stato il premier Giuseppe Conte durante la sua visita in Russia del 24 ottobre 2018. Successivamente, l'ambasciatore italiano in Russia aveva affermato che la visita di Putin in Italia era prevista per la prima metà del 2019. Alla fine di marzo, l'ambasciatore russo in Italia, Sergei Razov, ha dichiarato che l'ambasciata russa stava lavorando alla prossima visita di Putin in Italia.