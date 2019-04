Proteste contro i rom a Torre Maura, il Campidoglio promette di trasferirli

Al Campidoglio hanno preso la decisione di ricollocare i 70 rom che da ieri si trovano nel centro accoglienza per casi fragili.

La comune di Roma ha deciso di ricollocare da Torre Maura i 70 rom, tra cui 33 bambini e 22 donne, dopo le forti tensioni di stanotte.

Martedì sera, il 2 aprile, i rom sono stati portati al centro accoglienza in via dei Codirossoni, ma dopo le proteste saranno trasferiti in altre strutture cittadine "entro sette giorni". Durante gli scontri è stato anche distrutto il cibo destinato a loro.

"Da oggi la Sala operativa sociale del Campidoglio inizierà a svuotare il centro certo si parla tanto di integrazione e da qualche parte si sarebbe dovuto iniziare in questo caso siamo proprio caduti dal pero, non eravamo stati informati di nulla. C'è stato un grave difetto di comunicazione, non deve più accadere", cita la Repubblica le parole di Roberto Romanella, presidente del VI municipio di Roma.