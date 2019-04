Zingaretti: Italia sta precipitando e governo fa finta di niente

Il Pd è preoccupato perché “l’Italia sta precipitando e il governo fa finta di non accorgersene”.

Lo ha detto il segretario Pd Nicola Zingaretti, al termine di un incontro con i leader sindacali di Cgil, Cisl e Uil. “C’è preoccupazione perché l’Italia si è fermata e sta precipitando, il governo fa finta di non accorgersene. Un governo che è come se non esistesse”.

Ha aggiunto Zingaretti: “Chiediamo al governo di dare segnali e smetterla di far finta che nulla stia accadendo”.

Serve per esempio lo “sblocco delle grandi opere, perché il decreto è nato male e sta andando avanti peggio, nel dimenticatoio…”.

Fonte: Askanews