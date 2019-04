Salvini a Ocse: “Non hanno capito nulla”

© AP Photo / Andrew Medichini Di Maio a Ocse: abbiamo bisogno di tempo per attuare le misure

A chi gli ha chiesto un commento allo studio dell’Osce che prevede per l’Italia un crescita negativa e boccia il provvedimento “Quota cento”, Salvini ha replicato: “Mi scivolano proprio addosso. Che ci siano più di 100mila italiani che vanno in pensione quest’anno e decine di migliaia di giovani che cominceranno a lavorare quest’anno grazie a questa legge significa che la crescita verrà per forza. Se mi chiedono di tornare indietro – ha concluso – non hanno capito nulla”.

Fonte: Askanews