Di Maio a Ocse: abbiamo bisogno di tempo per attuare le misure

“Quello che stiamo portando avanti è un percorso: siamo al governo da nove mesi, la prima cosa che abbiamo fatto è mettere in sicurezza delle fasce sociali: i truffati delle banche, il reddito di cittadinanza e quota 100. Ora dobbiamo continuare il percorso per mettere il paese sulla strada di una crescita sostenibile e dello sviluppo economico. Dobbiamo ora fare il salario minimo orario, dobbiamo aiutare le famiglie che fanno figli (con sconti sull’acquisto dei pannolini e sull’asilo nido)”, ha detto il vicempremier grillino.

“Ma non è finita: stiamo per approvare in Cdm il decreto crescita, che finalmente darà una mano alle aziende. Stiamo poi per approvare il decreto sblocca-cantieri. Questo è un percorso e non ci si può chiedere oggi, di abolire una misura che abbiamo approvato 4 mesi fa perché non sta funzionando. E’ un pacchetto e dovete darci il tempo di realizzarlo. Io, tra l’Ocse e gli italiani, ascolto prima gli italiani”, ha annunciato Di Maio.