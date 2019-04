Conte dice che il problema dell’Italia è la mancanza di fiducia

“La radice dei nostri mali è la perdita di fiducia in noi stessi e negli altri, la perdita di fiducia frena lo slancio verso il futuro” ed è proprio “l’assenza di fiducia che produce danni perchè mina il funzionamento dei mercati che non sono entità autonome e astratte”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte parlando al Festival nazionale dell’economia civile a Firenze.

Sulla mancanza di investimenti in Italia Conte ha ribadito che “stiamo lavorando molto intensamente, sono state fornite tante analisi approfondite sulle cause che hanno portato l’Italia a investire così poco, si ricorda spesso che gli investimenti sono bassi, le tasse troppo elevate e la burocrazia soffocante ma queste ragioni, che rispetto, non colgono nel profondo il problema perchè sono all’interno del paradigma economico dominante”, la base di tutto è “la perdita di fiducia”.