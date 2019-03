Salvini: aborto e divorzio non sono in discussione

“Siamo qua non per togliere i diritti, non si tocca niente a nessuno. Non sono in discussione l’aborto o il divorzio, ognuno fa l’amore con chi vuole e va a cena con chi vuole”, ha detto Salvini.

“Lavorerò per rendere più veloci e meno costose le adozioni per le coppie che stanno aspettando, per le mamme e i papà. E finché campo combatterò la pratica barbara e disumana dell’utero in affitto che mi fa schifo solo a pensarla, un’aberrazione umana e sociale”, ha aggiunto lui.

“Io sono per non contro. Ognuno fa l’amore con chi vuole, figurati se voglio portare lo Stato in camera da letto, ma devo difendere i diritti dei bambini, rimettere al centro i bambini che non possono essere vittime dell’egoismo degli adulti. Occorre modificare il diritto di famiglia, gli unici che non devono essere tirati in ballo sono i bambini che devono avere papà, mamma e nonni e non genitori uno o due. Gli errori degli adulti non devono ricadere sui bambini”, ha concluso Salvini.