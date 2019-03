Migranti, Conte: con Merkel c'è un'ottima sintonia

"Con Merkel, con cui c’è un’ottima sintonia, le riconosco grande lungimiranza, stiamo lavorando perché uno sbarco a Lampedusa, a Malta, in Grecia, sia considerato uno sbarco in Europa", ha detto Conte.

© AP Photo / Kenny Karpov/SOS Mediterranee Migranti, Oim: nel 2019 oltre 10mila arrivi in Europa via mare, Italia terza destinazione

"Solidarietà condivisa e responsabilità sono due principi che muovono anche l’approccio italiano al fenomeno migratorio. La nostra politica sull’immigrazione viene spesso fraintesa, riduttivamente veicolata, affidata ad un messaggio talmente semplificato da risultare fuorviante. La nostra politica è molto articolata e complessa: lavoriamo intensamente sulle cause originarie, per assistere i Paesi di origine e di transito, per investire nel capitale umano in modo da creare le premesse per una risposta efficace alla sfida globale – e non solo regionale – posta da tale fenomeno. Accoglienza e resilienza sono due facce della stessa medaglia, due ingredienti che contribuiscono a rendere sostenibile una risposta umanitaria nel breve e nel medio periodo", ha spiegato il presidente del Consiglio.

Il premier ha parlato anche dello ius soli. "Siamo nati con un contratto di governo solenne, questo argomento non è nel contratto di governo ma spero che si avvii in sede parlamentare una riflessione serena dove si può anche valutare una prospettiva di nascita sul territorio italiano che deve essere collegata a un percorso di integrazione serio", ha aggiunto.

Giuseppe Conte partecipa all’incontro con i giovani in occasione della cerimonia di consegna della Lampada della Pace al Re Abd Allah II di Giordania ad Assisi.