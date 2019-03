“La legittima difesa è legge. Non ci sarà alcun far west, evitiamo semplicemente, da ora in poi, che chi si difende legittimamente debba anche attraversare un calvario giudiziario. Era un punto del contratto di governo e l’abbiamo realizzato. Ora avanti tutta con la legge sulla violenza sulle donne”. Lo ha scritto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, in un post pubblicato sul suo profilo Facebook.

Fonte: Askanews